Юрист Кузнецова: достигшим 80-летия гражданам полагается прибавка к пенсии
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С 80-летнего возраста человек получает повышение фиксированной выплаты на 100%, сообщила она в разговоре с Life.ru.
Такая же прибавка полагается тем, кому будет установлена I группа инвалидности.
Однако юрист уточнила, что прибавку делают лишь по одному из оснований: или инвалидность, или возраст старше 80 лет.
«Кроме того, с 1 марта пенсионеры, которые достигнут 80 лет, или инвалиды, у которых будет установлена I группа, смогут оформить за собой уход. С этого времени назначается компенсационная выплата», — добавила Кузнецова.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%.