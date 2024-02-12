Юрист Кузнецова: достигшим 80-летия гражданам полагается прибавка к пенсии

Юрист Елена Кузнецова напомнила, что люди, достигшие 80-летия, с 1 марта получат прибавку к пенсии, а также смогут оформить компенсационную выплату по уходу за собой.

С 80-летнего возраста человек получает повышение фиксированной выплаты на 100%, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Такая же прибавка полагается тем, кому будет установлена I группа инвалидности.

Однако юрист уточнила, что прибавку делают лишь по одному из оснований: или инвалидность, или возраст старше 80 лет.

«Кроме того, с 1 марта пенсионеры, которые достигнут 80 лет, или инвалиды, у которых будет установлена I группа, смогут оформить за собой уход. С этого времени назначается компенсационная выплата», — добавила Кузнецова.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%.