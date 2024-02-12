Московская компания нарастила выпуск полипропилена в полтора раза с 2020 года

Компания из Москвы выпустила свыше 2,8 млн т полипропилена за 28 лет. А с 2020 года предприятие нарастило производство в полтора раза.

Об этом информирует НСН.

Речь об НПП «Нефтехимия», отметил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, ежегодно компания может выпускать 150 тыс. т полипропилена, который является одним из наиболее востребованных пластиков. Из него производят контейнеры, медицинскую продукцию, трубы, автозапчасти и др.

В настоящее время в столице действует около 260 предприятий химической промышленности. Там создано 25 тыс. рабочих мест, добавил глава департамента.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.