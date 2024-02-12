«Известия»: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза около 60 бортов за рубеж

Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолётов и вертолётов.

Об этом пишет газета «Известия».

По её данным, с марта 2022 года данные воздушные судна были проданы в том числе в недружественные страны.

Кроме того, отмечается, что три вертолёта принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации.