В Нижнем Тагиле прохожая спасла ребенка от стаи бездомных собак
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Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошёл утром 10 февраля в районе дома по улице Металлургов в Нижнем Тагиле. На помощь девочке пришла женщина, которая разогнала животных.
В данный момент проводится доследственная проверка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
9 февраля в Усть-Куте Иркутской области прокуратура организовала проверку по факту нападения стаи бездомных собак на восьмилетнего ребёнка.