В Нижнем Тагиле прохожая спасла ребенка от стаи бездомных собак

Женщина спасла девочку от стаи собак в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошёл утром 10 февраля в районе дома по улице Металлургов в Нижнем Тагиле. На помощь девочке пришла женщина, которая разогнала животных.

В данный момент проводится доследственная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

9 февраля в Усть-Куте Иркутской области прокуратура организовала проверку по факту нападения стаи бездомных собак на восьмилетнего ребёнка.