RT в Telegram
Подпишись

В Нижнем Тагиле прохожая спасла ребенка от стаи бездомных собак

Короткая ссылка
Женщина спасла девочку от стаи собак в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В Нижнем Тагиле прохожая спасла ребенка от стаи бездомных собак
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошёл утром 10 февраля в районе дома по улице Металлургов в Нижнем Тагиле. На помощь девочке пришла женщина, которая разогнала животных.

В данный момент проводится доследственная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

9 февраля в Усть-Куте Иркутской области прокуратура организовала проверку по факту нападения стаи бездомных собак на восьмилетнего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить