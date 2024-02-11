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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на девочек в Ростове-на-Дону

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на двух несовершеннолетних девочек в Ростове-на-Дону.
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на девочек в Ростове-на-Дону
  • © СК РФ

О произошедшем стало известно в субботу, 10 февраля. Сообщалось, что мужчина следовал за детьми до подъезда многоквартирного дома, а попав внутрь, попытался применить к ним насилие. Девочки закричали, чем спугнули нападавшего.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщили в пресс-службе СК.

Ранее стало известно об аресте уже отбывавшего срок за педофилию мужчины, который преследовал двух девочек в Ростове-на-Дону.

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