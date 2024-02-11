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Гладков: ВСУ за сутки трижды обстреляли Белгородскую область

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Вооружённые силы Украины за сутки три раза обстреляли четыре района Белгородской области. В результате этого ранения получили трое рабочих. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: ВСУ за сутки трижды обстреляли Белгородскую область
  • РИА Новости

По его словам, в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры. Сообщалось, что в результате прилёта одного снаряда трое рабочих получили осколочные ранения различных частей тела.

«Сейчас они находятся под контролем врачей в Городской больнице №2 Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в личном Telegram-канале.

Помимо этого, по словам Гладкова, за минувшие сутки ВСУ обстреляли и атаковали дронами населённые пункты в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о мирной жительнице Горловки, которая получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

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