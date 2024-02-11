В ДНР в 2024 году откроют волонтёрский штаб для ликвидации последствий обстрелов

Волонтёрский штаб группы быстрого реагирования начнёт свою работу в Донецкой Народной Республике в 2024 году. Участие в этом проекте смогут принять демобилизованные, а также комиссованные участники СВО.

Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, до вхождения республики в состав России в регионе работали «Молодая гвардия — Юнармия», «Молодая республика» и «Народная дружина».

«На базе этих организаций в этом году мы хотим открыть волонтёрский штаб быстрого реагирования, который будет помогать ликвидировать последствия обстрелов, а также вести идеологическую работу», — отметил собеседник агентства.

Ранее правительство России выделило средства на выплаты семьям, дети которых пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.