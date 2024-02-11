RT в Telegram
Подпишись

В ДНР в 2024 году откроют волонтёрский штаб для ликвидации последствий обстрелов

Короткая ссылка
Волонтёрский штаб группы быстрого реагирования начнёт свою работу в Донецкой Народной Республике в 2024 году. Участие в этом проекте смогут принять демобилизованные, а также комиссованные участники СВО.
В ДНР в 2024 году откроют волонтёрский штаб для ликвидации последствий обстрелов
  • РИА Новости

Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, до вхождения республики в состав России в регионе работали «Молодая гвардия — Юнармия», «Молодая республика» и «Народная дружина».

«На базе этих организаций в этом году мы хотим открыть волонтёрский штаб быстрого реагирования, который будет помогать ликвидировать последствия обстрелов, а также вести идеологическую работу», — отметил собеседник агентства.

Ранее правительство России выделило средства на выплаты семьям, дети которых пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить