В ДНР в 2024 году откроют волонтёрский штаб для ликвидации последствий обстрелов
- РИА Новости
Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, до вхождения республики в состав России в регионе работали «Молодая гвардия — Юнармия», «Молодая республика» и «Народная дружина».
«На базе этих организаций в этом году мы хотим открыть волонтёрский штаб быстрого реагирования, который будет помогать ликвидировать последствия обстрелов, а также вести идеологическую работу», — отметил собеседник агентства.
Ранее правительство России выделило средства на выплаты семьям, дети которых пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.