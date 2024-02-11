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Два внедорожника провалились в трещины во льду Байкала

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В ГУ МЧС по Иркутской области заявили, что два внедорожника провалились в трещины во льду Байкала.
Два внедорожника провалились в трещины во льду Байкала
  • globallookpress.com
  • © Ulf Mauder/dpa

«Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала вблизи посёлка Большое Голоустное. Это произошло в 3 км от берега. Людей на месте нет — водители бросили свои машины и ушли», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС уточнили, что, несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки и туристы продолжают выезжать на лёд.

Отмечается, что это не первые случаи провалов автомобилей на Байкале с начала февраля.

Ранее сотрудники МЧС спасли четырёх подростков с дрейфующей льдины в акватории Таганрогского залива.

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