Девочка-подросток изрезала мать ножом в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
«Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль расследование тяжкого преступления, совершённого в Московской области», — указали в пресс-службе.
Ранее поступила информация об аресте в Москве матери девочки, тело которой нашли на балконе квартиры.