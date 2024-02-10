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Девочка-подросток изрезала мать ножом в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

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Юная жительница Московской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как причинила ножом «множественные телесные повреждения» родной матери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Девочка-подросток изрезала мать ножом в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль расследование тяжкого преступления, совершённого в Московской области», — указали в пресс-службе.

Ранее поступила информация об аресте в Москве матери девочки, тело которой нашли на балконе квартиры.

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