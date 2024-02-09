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В Курганской области закупили 60 автобусов

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В Курганской области рассказали о работе по обеспечению региона автобусами.
В Курганской области закупили 60 автобусов
  • Gettyimages.ru
  • © japatino

Об этом сообщает URA.RU.

«Перевозчики приобрели 60 автобусов при государственной поддержке. Из них 37 — в город Курган, а 23 единицы пойдут на межмуниципальные маршруты, которые связывают областной центр с другими округами Курганской области», — заявил глава Департамента экономического развития Владимир Ковалёв на презентации.

Часть автобусов будут курсировать в направлении Далматова, Шадринска и Каргаполья.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.

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