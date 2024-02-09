В Подмосковье установят новые лифты в 180 многоквартирных домах в 2024 году

В Московской области установят новые лифты в 180 многоквартирных домах в 2024 году.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы заменили в Подмосковье около 13 тыс. лифтов. Обновление лифтового парка — это в первую очередь вопрос безопасности. Ещё до 2020 года в Подмосковье были заменены все лифты старше 25 лет», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

На смену старым лифтам устанавливаются современные, отвечающие требованиям безопасности и комфорта.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.