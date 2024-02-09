В московском районе Зюзино построят дом по программе реновации
Об этом сообщает НСН.
Дома будут возведены на улице Юшуньская. Для отделки используют бетонную плитку с имитацией кирпичной кладки.
«Динамику фасадам придаст чередование горизонтальных и вертикальных полос и витражные блоки балконов», — сказал Загрутдинов.
По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.