В московском районе Зюзино построят дом по программе реновации

В московском районе Зюзино начали строить два жилых корпуса по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Дома будут возведены на улице Юшуньская. Для отделки используют бетонную плитку с имитацией кирпичной кладки.

«Динамику фасадам придаст чередование горизонтальных и вертикальных полос и витражные блоки балконов», — сказал Загрутдинов.

По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.