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В московском районе Зюзино построят дом по программе реновации

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В московском районе Зюзино начали строить два жилых корпуса по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В московском районе Зюзино построят дом по программе реновации

Об этом сообщает НСН.

Дома будут возведены на улице Юшуньская. Для отделки используют бетонную плитку с имитацией кирпичной кладки.

«Динамику фасадам придаст чередование горизонтальных и вертикальных полос и витражные блоки балконов», — сказал Загрутдинов.

По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.

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