Дед главкома ВСУ Сырского сражался на полях Великой Отечественной войны
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Отмечается, что он в 1941-м году был призван на фронт из Омутинского района нынешней Тюменской области.
«В декабре 1942 года он сражался на Северо-Западном фронте, обнаружил и вместе с сослуживцами уничтожил противника, мешавшего продвижению пехоты», — говорится в заявлении.
Дед Сырского был награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также орденом Красной Звезды.
8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.
Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.