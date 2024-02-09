RT в Telegram
Подпишись

Дед главкома ВСУ Сырского сражался на полях Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Дед нового главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий был награждён медалями и орденами за участие в Великой Отечественной войне.
Дед главкома ВСУ Сырского сражался на полях Великой Отечественной войны
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Отмечается, что он в 1941-м году был призван на фронт из Омутинского района нынешней Тюменской области.

«В декабре 1942 года он сражался на Северо-Западном фронте, обнаружил и вместе с сослуживцами уничтожил противника, мешавшего продвижению пехоты», — говорится в заявлении.

Дед Сырского был награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также орденом Красной Звезды.

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить