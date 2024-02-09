Дед главкома ВСУ Сырского сражался на полях Великой Отечественной войны

Дед нового главкома ВСУ Александра Сырского Прокопий был награждён медалями и орденами за участие в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что он в 1941-м году был призван на фронт из Омутинского района нынешней Тюменской области.

«В декабре 1942 года он сражался на Северо-Западном фронте, обнаружил и вместе с сослуживцами уничтожил противника, мешавшего продвижению пехоты», — говорится в заявлении.

Дед Сырского был награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также орденом Красной Звезды.

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.