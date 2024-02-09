Актёра из сериала «Кухня» Емельянова на год лишили прав за оставление места ДТП

Российского актёра театра и кино Максима Емельянова, наиболее известного по ролям в сериалах «Кухня», «Перевал Дятлова» и «Нулевой пациент», лишили права управления автомобилем за оставление места ДТП в Москве.

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, Емельянов, находясь на рулём транспортного средства, допустил наезд на припаркованный автомобиль, после чего покинул место аварии.

«Судом назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на один год», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что отбывающий срок за смертельное ДТП в Москве актёр Михаил Ефремов в конце марта получит право на подачу ходатайства об УДО.