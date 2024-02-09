Территорию на юге Москвы реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что неэффективно используемый участок на Судостроительной улице (ЮАО) будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщает сайт kp.ru. Редевелопменту подлежит участок площадью 1,26 га рядом со станцией метро «Нагатинский Затон». «Инвестиции в проект могут составить 2,5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — более 100 млн рублей. По итогам реорганизации территории планируется создать почти 280 рабочих мест», — уточнил вице-мэр. Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы КРТ.