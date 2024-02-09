Такер Карлсон посещал выставку «Россия» во время приезда в Москву

Американский журналист Такер Карлсон посещал международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, когда находился в Москве. Об этом сообщили организаторы выставки.

Карлсон пробыл в Москве почти неделю, посвятив один день знакомству с достижениями России на выставке.

«Мы это делаем, потому что это наша работа. Мы занимаемся журналистикой, наша обязанность — информировать людей… Россия — это самый большой массив суши в мире. В ней живёт 150 млн человек. Здесь более 80 регионов, разные национальности, религии, языки», — приводятся его слова.

Он осмотрел все 89 стендов в павильоне №75, в котором представлены достижения, культурные особенности и туристические возможности всех регионов России, а также посетил экспозиции Минприроды, Минпромторга и павильон «Атом».

По данным организаторов, Карлсона поразили масштаб и разнообразие России, многое на выставке стало для него открытием.

Ранее стало известно, что Такер Карлсон покинул Россию в ночь на 8 февраля.

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона было опубликовано интервью с президентом России Владимиром Путиным. RT публикует полный текст беседы.