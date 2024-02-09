В Калининградской области пьяный мужчина выстрелил в голову маленькой дочери
- РИА Новости
Об этом информирует сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Инцидент произошёл в посёлке Волочаевское под Калининградом.
39-летний нетрезвый мужчина стрелял в квартире из пневматического ружья по автомобильному радиатору.
По неосторожности он выстрелил в пробегающую мимо дочь.
Девочка находится в реанимации с травмой головы.
Мужчину задержали полицейские.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинской области сообщало, что сотрудники правоохранительных органов установили личности двух молодых людей, стрелявших по окнам в городе Копейске.