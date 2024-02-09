В Калининградской области пьяный мужчина выстрелил в голову маленькой дочери из пневматического ружья.

Об этом информирует сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошёл в посёлке Волочаевское под Калининградом.

39-летний нетрезвый мужчина стрелял в квартире из пневматического ружья по автомобильному радиатору.

По неосторожности он выстрелил в пробегающую мимо дочь.

Девочка находится в реанимации с травмой головы.

Мужчину задержали полицейские.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинской области сообщало, что сотрудники правоохранительных органов установили личности двух молодых людей, стрелявших по окнам в городе Копейске.