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В Калининградской области пьяный мужчина выстрелил в голову маленькой дочери

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В Калининградской области пьяный мужчина выстрелил в голову маленькой дочери из пневматического ружья.
В Калининградской области пьяный мужчина выстрелил в голову маленькой дочери
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. 

Инцидент произошёл в посёлке Волочаевское под Калининградом.

39-летний нетрезвый мужчина стрелял в квартире из пневматического ружья по автомобильному радиатору.

По неосторожности он выстрелил в пробегающую мимо дочь.

Девочка находится в реанимации с травмой головы.

Мужчину задержали полицейские.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Челябинской области сообщало, что сотрудники правоохранительных органов установили личности двух молодых людей, стрелявших по окнам в городе Копейске.

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