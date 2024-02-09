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Городские службы Москвы проводят работы по ликвидации последствий пожара в доме

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Городские службы Москвы проводят работы по ликвидации последствий пожара в жилом доме на улице Черняховского.
Городские службы Москвы проводят работы по ликвидации последствий пожара в доме
  • РИА Новости

«Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идет обследование помещений», — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

На месте создан оперативный штаб.

Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах.

Столичный СК опубликовал фотографии с места пожара.

Пожар произошёл в ночь на 9 февраля. Около 400 человек были эвакуированы.

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