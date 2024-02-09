В ЮЗАО Москвы ввели по реновации 39 новостроек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
До момента окончания действия программы в округе ещё более 117 тыс. москвичей получат новое жильё. 39 новостроек уже введено, ещё 16 домов находятся в процессе строительства, а 35 — в стадии проектирования.
В настоящее время в Москве вводится в эксплуатацию 5—7 млн кв. м жилья в год.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.