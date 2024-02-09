В ЮЗАО Москвы ввели по реновации 39 новостроек

Московские власти сообщили, что в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы с начала действия программы реновации ввели 39 новостроек общей площадью более 460 тыс. кв. м.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

До момента окончания действия программы в округе ещё более 117 тыс. москвичей получат новое жильё. 39 новостроек уже введено, ещё 16 домов находятся в процессе строительства, а 35 — в стадии проектирования.

В настоящее время в Москве вводится в эксплуатацию 5—7 млн кв. м жилья в год.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.