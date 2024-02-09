Медведев похвалил Карлсона за то, что тот не струсил и взял интервью у Путина
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.
- kremlin.ru
«Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — написал Медведев в своём Telegram.
Ранее сообщалось, что более 50 млн человек посмотрели интервью Карлсона с Путиным в соцсети X.
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