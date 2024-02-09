RT в Telegram
Подпишись

Певица Штурм рассказала RT о первых минутах пожара в доме на севере Москвы

Короткая ссылка
Певица Наталья Штурм рассказала RT о первых минутах масштабного пожара в шестиэтажке на севере Москвы.

Отмечается, что артистка является жительницей загоревшегося дома.

«Я первым делом оповестила весь свой подъезд: «Пожар! Пожар! Спускайтесь вниз!» Всё спокойно было, все люди организованны. Тяжелее всего было инвалидам-колясочникам и детям... Их на руках выносили», — поделилась собеседница.

Она добавила, что огонь тушили в том числе с воздуха.

Ранее открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве было ликвидировано.

Также в МЧС России сообщили, что при пожаре в доме на улице Черняховского в Москве никто не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить