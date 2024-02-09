Певица Штурм рассказала RT о первых минутах пожара в доме на севере Москвы

Певица Наталья Штурм рассказала RT о первых минутах масштабного пожара в шестиэтажке на севере Москвы.

Отмечается, что артистка является жительницей загоревшегося дома.

«Я первым делом оповестила весь свой подъезд: «Пожар! Пожар! Спускайтесь вниз!» Всё спокойно было, все люди организованны. Тяжелее всего было инвалидам-колясочникам и детям... Их на руках выносили», — поделилась собеседница.

Она добавила, что огонь тушили в том числе с воздуха.

Ранее открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве было ликвидировано.

Также в МЧС России сообщили, что при пожаре в доме на улице Черняховского в Москве никто не пострадал.