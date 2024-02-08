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Антонов: в Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения Ил-76

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В Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области.
Антонов: в Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения Ил-76
  • РИА Новости

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Надо признать, что американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося, проявили интерес более внимательно ознакомиться с деталями российского предложения по организации этого расследования», — цитирует его ТАСС.

Ранее американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области.

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