Антонов: в Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения Ил-76

В Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Надо признать, что американские собеседники выразили соболезнования в отношении случившегося, проявили интерес более внимательно ознакомиться с деталями российского предложения по организации этого расследования», — цитирует его ТАСС.

Ранее американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области.