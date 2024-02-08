Специалист Стрелкова рассказала о приёмах мошенников против подростков

Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова рассказала о приёмах и схемах, которые мошенники используют против детей и подростков.

«Если составлять топ самых популярных и раскрученных пирамид, это как раз будут онлайн-квесты. Эта пирамида строится таким образом, что вам предлагают купить какого-то персонажа — он, как правило, очень дешёвый и должен заработать вам за несколько часов 200, 300, а иногда даже 1000%, то есть заработок обещают совсем космический», — заявила Стрелкова в беседе с «Радио 1».

По её словам, стоимость таких персонажей варьируется от 100 до 300 рублей, которые дети и подростки могут взять из средств на карманные расходы. В момент, когда пользователи пытаются вывести свой выигрыш, злоумышленники блокируют аккаунт.

Ранее эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет», если есть подозрение, что с вами по телефону разговаривает мошенник.