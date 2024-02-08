Задержанных по делу о взятке сотрудников МВД в Ростовской области арестовали

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела ГУ МВД по Ростовской области и замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростову-на-Дону.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, второй фигурант дела заключён под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.