Задержанных по делу о взятке сотрудников МВД в Ростовской области арестовали
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«Судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, второй фигурант дела заключён под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.