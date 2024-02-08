В Ленобласти ограничили проведение митингов до 1 мая из-за угрозы терактов

Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая из-за угрозы терактов и провокаций.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает администрация региона.

«Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024», — говорится в заявлении.

Уточняется, что причиной данного шага стала угроза терактов и иных провокаций.

Вместе с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил, чтобы в данный период все острые вопросы жителей региона оперативно бы обсуждались на встречах с местными чиновниками.