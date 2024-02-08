В Марий Эл определили цели адресной инвестпрограммы на 2024—2025 годы

В Марий Эл подвели итоги республиканской адресной инвестиционной программы за 2023 год и наметили планы на 2024—2025 годы.

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

Министр промышленности, экономического развития и торговли республики Станислав Крылов заявил, что республиканская адресная инвестиционная программа в прошлом году включала в себя 58 объектов, объём вложений составил 5,3 млрд рублей.

В 2024 году будет реализовано 25 инфраструктурных проектов на сумму 6,2 млрд рублей. Планируется завершение строительства двух новых школ в Йошкар-Оле и Руэме Медведевского района, пассажирского терминала в аэропорту Йошкар-Олы, объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий.