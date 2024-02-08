Суд в Ростове дал десять лет гражданке Украины, передававшей СБУ военные данные
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Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, женщина после приезда в Россию связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей передавать данные о местоположении воинских частей в регионе, маршрутах движения военной техники и личного состава ВС России.
Позже она передала СБУ информацию о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники.
Женщину признали виновной по статье о шпионаже.
«Ей назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.