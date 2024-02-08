Эскалатор загорелся в ТЦ в Люберцах, эвакуировано 250 человек

Эскалатор загорелся в торговом центре «Светофор» в Люберцах Московской области, из здания эвакуировано 250 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 13:58 на третьем этаже торгового центра «Светофор» произошло возгорание эскалатора», — сказали агентству.

Отмечается, что все посетители и работники покинули здание до прибытия спасателей.

Предварительной причиной возгорания экстренные службы назвали короткое замыкание электрооборудования.

Как рассказали RT в пресс-службе МЧС России по региону, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.