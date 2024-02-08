Эскалатор загорелся в ТЦ в Люберцах, эвакуировано 250 человек
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В 13:58 на третьем этаже торгового центра «Светофор» произошло возгорание эскалатора», — сказали агентству.
Отмечается, что все посетители и работники покинули здание до прибытия спасателей.
Предварительной причиной возгорания экстренные службы назвали короткое замыкание электрооборудования.
Как рассказали RT в пресс-службе МЧС России по региону, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.