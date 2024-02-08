Молодёжный форум «УТРО» пройдёт в Свердловской области в июне

В Свердловской области с 22 по 29 июня на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского университета пройдёт молодёжный форум «УТРО».

Об этом было объявлено на совещании с регионами Урала, которое по поручению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева провёл его заместитель Борис Кириллов, передаёт URA.RU.

«Молодёжный форум «УТРО» традиционно объединит молодых профессионалов в различных отраслях, предоставит им площадку для обмена опытом и расширения профессиональных контактов», — отметил Кириллов.

Даты проведения фестиваля приурочили к празднованию Дня молодёжи.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Фонд президентских грантов открыл приём заявок на участие во втором конкурсе от некоммерческих организаций из всех регионов страны. Конкурс состоится в текущем году.