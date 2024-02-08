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Глава ЦИК Памфилова заявила о рассылке провокационных сообщений от её имени

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о рассылке ложных и провокационных сообщений от её имени.
Глава ЦИК Памфилова заявила о рассылке провокационных сообщений от её имени
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом она сказала в ходе заседания ЦИК. Памфилова привела сообщение о якобы задаваемых ею вопросах относительно того, получали ли члены избирательных комиссий инструкции от органов безопасности.

«Разного рода рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут «Элла Памфилова», — цитирует её ТАСС. 

Глава ЦИК отметила, что целью таких провокаций является попытка «застать людей врасплох» и «вытянуть какие-то ответные реакции».

Также Памфилова заявила, что каждый день президентской кампании против членов избирательных комитетов применяются грязные технологии.

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