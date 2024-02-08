Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,45 млн избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,45 млн избирателей.

Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.

«На сей момент у нас подано 1 млн 880 тыс. заявлений, 1 млн 450 тыс. из них — на дистанционное электронное голосование», — цитирует её ТАСС.

Памфилова добавила, что 430 тыс. заявок избиратели подали по месту нахождения в момент голосования.

Ранее Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.