Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,45 млн избирателей
- РИА Новости
Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.
«На сей момент у нас подано 1 млн 880 тыс. заявлений, 1 млн 450 тыс. из них — на дистанционное электронное голосование», — цитирует её ТАСС.
Памфилова добавила, что 430 тыс. заявок избиратели подали по месту нахождения в момент голосования.
Ранее Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.