В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской
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Об этом информирует пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.
«В Красноярске сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал младенец», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 29-летний водитель Kia совершил наезд на мужчину с коляской, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
В результате аварии пострадал девятимесячный ребёнок, он госпитализирован.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье.