В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской, ребёнка госпитализировали.

Об этом информирует пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.

«В Красноярске сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал младенец», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29-летний водитель Kia совершил наезд на мужчину с коляской, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

В результате аварии пострадал девятимесячный ребёнок, он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье.