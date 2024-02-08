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В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской

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В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской, ребёнка госпитализировали.
В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

Об этом информирует пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.

«В Красноярске сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал младенец», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29-летний водитель Kia совершил наезд на мужчину с коляской, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

В результате аварии пострадал девятимесячный ребёнок, он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье.

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