В Тобольске определили участок под реновацию по программе КРТ
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Участок располагается в квадрате улиц Ремезова — 5-я Северная — Знаменского — Доронина, пишет nashgorod.ru со ссылкой на сайт горадминистрации.
В этой связи сносу подлежат 90 индивидуальных жилых домов, один многоквартирный дом, гаражи и магазины.
На их месте в течение 15 лет возведут многоэтажные дома, школу, детский сад, предприятия общепита, гостиницы, магазины.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.