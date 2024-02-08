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В Тобольске определили участок под реновацию по программе КРТ

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В Тобольске проведут реновацию на земельном участке площадью 15 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). На этом месте построят более 10 тыс. кв. м недвижимости.
В Тобольске определили участок под реновацию по программе КРТ
  • Gettyimages.ru
  • © Heiko Küverling

Участок располагается в квадрате улиц Ремезова — 5-я Северная — Знаменского — Доронина, пишет nashgorod.ru со ссылкой на сайт горадминистрации.

В этой связи сносу подлежат 90 индивидуальных жилых домов, один многоквартирный дом, гаражи и магазины.

На их месте в течение 15 лет возведут многоэтажные дома, школу, детский сад, предприятия общепита, гостиницы, магазины.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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