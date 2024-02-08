В Кирове начался конкурсный набор в молодёжный горсовет

В мэрии Кирова объявили о начале конкурсного набора в новый созыв молодёжного городского совета.

Об этом пишет сайт progorod43 со ссылкой на официальный сайт мэрии.

В молодёжный совет выберут 25 человек от 18 до 35 лет. Срок полномочий составит один год.

Заявки принимают до 22 февраля.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.