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В Кирове начался конкурсный набор в молодёжный горсовет

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В мэрии Кирова объявили о начале конкурсного набора в новый созыв молодёжного городского совета.
В Кирове начался конкурсный набор в молодёжный горсовет
  • © Администрация города Кирова

Об этом пишет сайт progorod43 со ссылкой на официальный сайт мэрии.

В молодёжный совет выберут 25 человек от 18 до 35 лет. Срок полномочий составит один год.

Заявки принимают до 22 февраля.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

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