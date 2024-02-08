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Автоэксперт Багаев: водителям не стоит совершать рискованные манёвры в непогоду

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Автоэксперт Максим Багаев посоветовал водителям избегать поездок в метель. Если всё же поездки не избежать, необходимо следовать нескольким советам, чтобы не попасть в аварию.

Прежде всего водителям стоит соблюдать дистанцию при езде, чтобы была возможность для манёвра, сообщил он в беседе с Life.ru.

Также Багаев призвал не пренебрегать габаритами и противотуманными фарами в снегопад, чтобы автомобиль был заметен на дороге.

Кроме того, по словам эксперта, в пути не нужно маневрировать и обгонять, пытаясь выиграть 5—10 минут, так как это рискованно.

В заключение он посоветовал автомобилистам следить за состоянием своего автомобиля, в частности за износом шин и протектора, в целях снижения аварийности.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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