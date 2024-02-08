Telegraph: Фридман выиграл суд у не получившей выплаты домработницы
Об этом пишет The Telegraph.
По данным газеты, судья постановил, что платить Козлик было бы «уголовным преступлением».
Отмечается, что домработница бизнесмена находилась в декретном отпуске в тот момент, когда британское правительство ввело санкции против Фридмана.
Сообщается, что банковские счета бизнесмена были заморожены и он был лишён возможности платить своему обслуживающему персоналу.
Такое положение согласно статье вынудило Фридмана прекратить выплаты, прежде чем Козлик была уволена.
Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана.
Также Владимир Зеленский ввёл санкции против девяти компаний, якобы связанных с Фридманом.