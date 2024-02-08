Telegraph: Фридман выиграл суд у не получившей выплаты домработницы

Российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы Доминики Козлик, которой он не мог платить из-за введённых против него санкций.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, судья постановил, что платить Козлик было бы «уголовным преступлением».

Отмечается, что домработница бизнесмена находилась в декретном отпуске в тот момент, когда британское правительство ввело санкции против Фридмана.

Сообщается, что банковские счета бизнесмена были заморожены и он был лишён возможности платить своему обслуживающему персоналу.

Такое положение согласно статье вынудило Фридмана прекратить выплаты, прежде чем Козлик была уволена.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск Фридмана.

Также Владимир Зеленский ввёл санкции против девяти компаний, якобы связанных с Фридманом.