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Исследование: 40% россиян делают ремонт в квартире самостоятельно

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Согласно новому исследованию, 40% россиян делают ремонт в квартире самостоятельно.
Исследование: 40% россиян делают ремонт в квартире самостоятельно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах».

Основной мотивацией для таких респондентов является экономия средств. Также опрошенные уверены в собственных силах либо не доверяют работе профессиональных бригад.

Специалистов для ремонта привлекают 39% россиян, а 22% совмещают самостоятельную работу и услуги специалистов.

Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного и первый из них исходит из сроков владения.

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