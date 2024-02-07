Исследование: 40% россиян делают ремонт в квартире самостоятельно

Согласно новому исследованию, 40% россиян делают ремонт в квартире самостоятельно.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах».

Основной мотивацией для таких респондентов является экономия средств. Также опрошенные уверены в собственных силах либо не доверяют работе профессиональных бригад.

Специалистов для ремонта привлекают 39% россиян, а 22% совмещают самостоятельную работу и услуги специалистов.

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