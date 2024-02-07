Студент из Карелии приговорён к девяти годам за подстрекательство к госизмене

Первый западный окружной военный суд приговорил студента из Карелии к девяти годам лишения свободы за подстрекательство к государственной измене.

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два с половиной года осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Речь идёт о студенте Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Андрее Васюренко, которого ранее арестовали по обвинению в подстрекательстве к госизмене за призывы переходить на сторону Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что попытки призывов ко вступлению в ВСУ не оказались успешными.

Ранее в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.