Студент из Карелии приговорён к девяти годам за подстрекательство к госизмене
- РИА Новости
Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два с половиной года осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.
Речь идёт о студенте Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Андрее Васюренко, которого ранее арестовали по обвинению в подстрекательстве к госизмене за призывы переходить на сторону Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что попытки призывов ко вступлению в ВСУ не оказались успешными.
Ранее в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.