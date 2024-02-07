RT в Telegram
Подпишись

Юрист Пысин рассказал о перепланировке, которую не получится согласовать

Короткая ссылка
Юрист Анатолий Пысин рассказал о видах перепланировки, которые не получится согласовать.
Юрист Пысин рассказал о перепланировке, которую не получится согласовать
  • Gettyimages.ru

«Существует ряд перепланировочных решений, которые реализовывать точно не стоит, а согласовать их однозначно не получится. Один из таких вариантов — это замена аркой двери между кухней, к которой подведён газ, и другой комнатой. По требованиям техники безопасности дверь должна быть, чтобы в случае утечки газа он не распространился по другим комнатам», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, нежелательно расширять дверные проёмы за счёт вентиляционных коробов, поскольку это считается серьёзным нарушением, и в случае обнаружения собственник будет обязан вернуть всё в первоначальный вид за свой счёт.

В случае объединения балкона или лоджии с комнатой нельзя демонтировать проём, на котором расположена батарея. Также не разрешено переносить радиатор на лоджию, поскольку это меняет теплообмен квартиры и может нарушить теплообмен в соседних квартирах.

«Если на это поступят жалобы от соседей, то инспекция выпишет предписание привести всё в первоначальный вид», — добавил Пысин.

Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного и первый из них исходит из сроков владения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить