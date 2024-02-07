Юрист Пысин рассказал о перепланировке, которую не получится согласовать

Юрист Анатолий Пысин рассказал о видах перепланировки, которые не получится согласовать.

«Существует ряд перепланировочных решений, которые реализовывать точно не стоит, а согласовать их однозначно не получится. Один из таких вариантов — это замена аркой двери между кухней, к которой подведён газ, и другой комнатой. По требованиям техники безопасности дверь должна быть, чтобы в случае утечки газа он не распространился по другим комнатам», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, нежелательно расширять дверные проёмы за счёт вентиляционных коробов, поскольку это считается серьёзным нарушением, и в случае обнаружения собственник будет обязан вернуть всё в первоначальный вид за свой счёт.

В случае объединения балкона или лоджии с комнатой нельзя демонтировать проём, на котором расположена батарея. Также не разрешено переносить радиатор на лоджию, поскольку это меняет теплообмен квартиры и может нарушить теплообмен в соседних квартирах.

«Если на это поступят жалобы от соседей, то инспекция выпишет предписание привести всё в первоначальный вид», — добавил Пысин.

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