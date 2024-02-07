Специалист Ибрагимова назвала февраль самым выгодным месяцем для покупки стройматериалов

Кандидат технических наук, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Назиря Ибрагимова рассказала, когда выгоднее всего покупать стройматериалы.

«Традиционно февраль и март — самые выгодные для покупки деревянных стройматериалов месяцы. Как производители, так и предприятия зачастую предлагают значительные скидки и привлекательные цены», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, с наступлением сезона начинается активная фаза закупки, что приводит к повышению отпускных цен.

Сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова подтвердила, что покупать стройматериалы лучше всего в феврале и марте.

«Тем, кто намерен обзавестись деревянным домом, можно посоветовать закупиться стройматериалами в феврале — марте, сейчас самые низкие цены, дешевле уже не будет», — сказала она.

Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного и первый из них исходит из сроков владения.