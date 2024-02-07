Специалист Ибрагимова назвала февраль самым выгодным месяцем для покупки стройматериалов
- РИА Новости
«Традиционно февраль и март — самые выгодные для покупки деревянных стройматериалов месяцы. Как производители, так и предприятия зачастую предлагают значительные скидки и привлекательные цены», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, с наступлением сезона начинается активная фаза закупки, что приводит к повышению отпускных цен.
Сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова подтвердила, что покупать стройматериалы лучше всего в феврале и марте.
«Тем, кто намерен обзавестись деревянным домом, можно посоветовать закупиться стройматериалами в феврале — марте, сейчас самые низкие цены, дешевле уже не будет», — сказала она.
Ранее юрист Сергей Коновалов — старший заявил, что законных поводов не платить за проданную дачу немного и первый из них исходит из сроков владения.