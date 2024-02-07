Церемония вручения Национальной премии интернет-контента пройдёт 5 марта и 30 мая

Церемония вручения Национальной премии интернет-контента будет проходить в два этапа. На соискание подано более 1 тыс. социально ориентированных проектов разных форматов.

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус состоится первая часть премии. Она запланирована на 5 марта.

Второй блок победителей отметят 30 мая в Москве.

«ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. Мы видим, что талантов на рынке много, и Национальная премия интернет-контента — один из инструментов нашей поддержки, совместной с партнёрами премии», — заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Премия насчитывает более 30 номинаций, среди которых тематические и специальные.