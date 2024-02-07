RT в Telegram
Подпишись

Суд арестовал главу отдела налоговой инспекции в Москве за получение взятки

Короткая ссылка
Басманный суд арестовал начальницу отдела ИФНС №30 по Москве за получение взятки.
Суд арестовал главу отдела налоговой инспекции в Москве за получение взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в суде.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков ИФНС №30 по городу Москве Лактюхиной Юлии Юрьевны», — приводит сообщение РИА Новости.

Её арестовали на срок до 15 марта.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить