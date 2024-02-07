Суд арестовал главу отдела налоговой инспекции в Москве за получение взятки

Басманный суд арестовал начальницу отдела ИФНС №30 по Москве за получение взятки.

Об этом сообщили в суде.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков ИФНС №30 по городу Москве Лактюхиной Юлии Юрьевны», — приводит сообщение РИА Новости.

Её арестовали на срок до 15 марта.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.