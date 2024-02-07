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«Почта России» приостановила наземную доставку отправлений в 24 страны Европы

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«Почта России» сообщила, что временно приостановила наземную доставку отправлений в 24 страны Европы. Отмечается, что отправления временно доставляются в эти страны только авиацией.
«Почта России» приостановила наземную доставку отправлений в 24 страны Европы
  • РИА Новости

Отмечается, что приостановка связана с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению.

Это касается таких государств, как Австрия, Великобритания, Болгария, Бельгия, Венгрия, ФРГ, Дания, Ирландия и Испания.

Кроме того, наземные отправления приостановлены в Италию, Латвию, Эстонию, Литву, Нидерланды, Норвегию.

Также наземная доставка временно не осуществляется на территорию Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

«Наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца», — сказали ТАСС в «Почте России».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит новый, 13-й пакет санкций против России.

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