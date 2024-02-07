«Почта России» приостановила наземную доставку отправлений в 24 страны Европы
- РИА Новости
Отмечается, что приостановка связана с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению.
Это касается таких государств, как Австрия, Великобритания, Болгария, Бельгия, Венгрия, ФРГ, Дания, Ирландия и Испания.
Кроме того, наземные отправления приостановлены в Италию, Латвию, Эстонию, Литву, Нидерланды, Норвегию.
Также наземная доставка временно не осуществляется на территорию Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
«Наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца», — сказали ТАСС в «Почте России».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит новый, 13-й пакет санкций против России.