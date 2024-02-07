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В Шереметьеве и Домодедове заявили о штатной работе на фоне снегопада

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе московского аэропорта Домодедово заявили RT, что задержек и отмен рейсов по погодным условиям нет.
В Шереметьеве и Домодедове заявили о штатной работе на фоне снегопада
  • РИА Новости

Там отметили, что Домодедово — «всепогодный аэропорт».

В дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево сообщили RT об обеспечении стабильного обслуживания российских и зарубежных рейсов на вылет и прилёт.

«В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает стабильную работу по обслуживанию пассажиров и авиакомпаний в условиях интенсивного длительного снегопада. Согласно регламентам и с целью соблюдения требований безопасности полётов и пассажиров могут быть увеличены интервалы наземного обслуживания: проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлётно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, производится антиобледенительная обработка воздушных судов», — добавили там.

Для комфорта пассажиров и автомобилистов в постоянном режиме происходит расчистка привокзальных площадей в аэропорту, заявили в дирекции.

«Рекомендуем пассажирам планировать заблаговременный выезд, при необходимости использовать аэроэкспресс для прибытия в аэропорт, исходя из прогнозной дорожной ситуации», — заключили в Шереметьеве.

Ранее в пресс-службе Внукова рассказали RT, что аэропорт работает в штатном режиме.

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