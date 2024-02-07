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Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололёдной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлечённые силы и техника городских инженерных компаний», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то рекомендуется проявлять внимательность на дороге, соблюдать скоростной режим, с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Ранее в пресс-службе Внукова рассказали RT, что аэропорт работает в штатном режиме.

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