Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололёдной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлечённые силы и техника городских инженерных компаний», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то рекомендуется проявлять внимательность на дороге, соблюдать скоростной режим, с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Ранее в пресс-службе Внукова рассказали RT, что аэропорт работает в штатном режиме.