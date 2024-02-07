В Москву поставили более 30 новых электробусов с начала года

В парк Мосгортранса поставили более 30 новых электробусов с начала 2024 года. Они приобретены в рамках контрактов на поставку 1200 машин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«По итогам января число электробусов в столице достигло 1470, они курсируют почти по 120 маршрутам», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2023 году столица пополнила парк более чем 350 электробусами. До конца 2024 года в Москве появится ещё более 800 новых единиц транспорта.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.