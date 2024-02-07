В Москву поставили более 30 новых электробусов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«По итогам января число электробусов в столице достигло 1470, они курсируют почти по 120 маршрутам», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В 2023 году столица пополнила парк более чем 350 электробусами. До конца 2024 года в Москве появится ещё более 800 новых единиц транспорта.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.