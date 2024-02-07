Такер Карлсон потратил во «Вкусно — и точка» 697 рублей

В пресс-службе «Вкусно — и точка» рассказали RT о том, что заказал американский журналист Такер Карлсон.

«Мы подтверждаем, что Такер Карлсон сегодня посетил предприятие «Вкусно — и точка», — отметили в компании.

Там добавили, что Такер заказал напиток «Добрый Кола» (большой) за 135 рублей, два двойных чизбургера, каждый по 171 рублю, и большой картофель фри за 220 рублей.

«Общая сумма заказа — 697 рублей», — поделились в пресс-службе.

Сотрудник кафе «Вкусно — и точка» подтвердил RT визит Карлсона, отметив, что никакого ажиотажа вокруг него не было.

«Приходил, был. Обычный человек, взял бургеров и ушёл. Вежливый», — сказал он.

Ранее стало известно, что американский журналист Такер Карлсон заказал бургеры во «Вкусно — и точка» и сказал спасибо по-русски.