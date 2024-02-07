В Удмуртии благоустроят 86 общественных пространств в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info со ссылкой на Telegram-канал Бречалова.
Отмечается, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят скейт-парки, игровые площадки, территории возле прудов, пешеходные дорожки и другие общественные территории в городах, сёлах и посёлках Удмуртии.
В настоящее время определены подрядчики по 15 объектам.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе жители смогут проголосовать за благоустройство придомовых территорий.