В Удмуртии благоустроят 86 общественных пространств в 2024 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2024 году в регионе благоустроят 86 общественных пространств.

Об этом сообщает udm-info со ссылкой на Telegram-канал Бречалова.

Отмечается, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят скейт-парки, игровые площадки, территории возле прудов, пешеходные дорожки и другие общественные территории в городах, сёлах и посёлках Удмуртии.

В настоящее время определены подрядчики по 15 объектам.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе жители смогут проголосовать за благоустройство придомовых территорий.