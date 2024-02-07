Мэр Владивостока Шестаков рекомендовал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
- РИА Новости
Как сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока, свою позицию по этому вопросу Шестаков изложил в письмах, которые направил организаторам концертов артисток.
«Окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором с учётом всех обстоятельств и общественного мнения», — добавили в МЦУ.
Ранее в мэрии Владивостока заявили, что концерт Орбакайте в городе не отменён, однако слушатели сами решают, посещать ли им это мероприятие.