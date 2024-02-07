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Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП в Свердловской области

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Один человек погиб и ещё шестеро получили травмы в результате аварии в Свердловской области.
Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своём Telegram.

По предварительной информации, столкновение машин Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м километре трассы Николопавловск — Петрокаменск — Алапаевск.

«В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, ещё шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в заявлении.

Ранее в результате ДТП в Воронежской области пострадали пять человек.

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