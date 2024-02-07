Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своём Telegram.
По предварительной информации, столкновение машин Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м километре трассы Николопавловск — Петрокаменск — Алапаевск.
«В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, ещё шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в заявлении.
Ранее в результате ДТП в Воронежской области пострадали пять человек.